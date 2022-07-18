ВСУ атакуют оккупантов
В СтратКоме иронически заметили, что в Кадиевке произошло "самовоспламенение", ведь россияне постоянно врут об ударах по складам и придумывают басни о "детонации селитры".
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Курение в неустановленных местах становится уже обычным делом. Так же как и суета, паника и крики "все пропало" у россиян. И снова крики, хаотическое спасение награбленного и панические настроения у оккупанта,
– отметили в ВСУ.
На видео с места происшествия виден мощный пожар и дым. Также слышны громкие звуки взрывов. Вероятно, это детонируют боеприпасы.
В Кадиевке в Луганской области снова горит российский склад с оружием: мощное видео
Заметим, когда именно произошла эта атака – неизвестно.
Кстати, 18 июля российские боеприпасы детонируют в оккупированном селе Райское возле Новой Каховки Херсонской области. По словам советника главы Херсонской ОВА Сергея Хланя, атаковали вражеский склад около 5 часов утра.
В последнее время россияне теряют все большее оружия. Лишь день до этого их склады горели в Чулаковке и Лазурном.
Общие потери оккупантов на войне против Украины
- Личного состава ликвидировано 38 450 бойцов;
- танков – 1687 единиц;
- боевых бронированных машин – 3886 единиц;
- артиллерийских систем – 849 единиц;
- реактивных систем залпового огня – 248 единиц;
- средств ПВО – 113 единиц;
- самолетов – 220 единиц;
- вертолетов – 188 единиц;
- дронов – 690 единиц;
- крылатых ракет – 166 единиц;
- кораблей и катеров – 15 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2753 единиц;
- специальной техники – 70 единиц
Кстати, больше бойцов и техники 17 июля россияне потеряли на Бахмутском направлении.
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