В Генеральном штабе ВСУ отметили, что цифры – ориентировочные. Ведь сейчас продолжаются активные боевые действия.

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Потери врага в технике

россияне потеряли 1687 танков (за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 3 из них);

боевых бронированных машин – 3886 (+7 единиц);

артиллерийских систем – 849 (+3 единицы);

реактивных систем залпового огня – 248 единиц;

средств ПВО – 113 (+3 единицы);

самолетов – 220 единиц;

вертолетов – 188 единиц;

дронов – 690 (+2 единицы);

крылатых ракет – 166 единиц;

кораблей и катеров – 15;

автомобильной техники и автоцистерн – 2753 (+7 единиц);

специальной техники – 70 (+2 единицы).

Кстати, больше всего потерь за минувшие сутки российская армия понесла на Бахмутском направлении.



Потери россиян на войне против Украины / Инфографика Генштаба

Что происходит на фронте

На Харьковском направлении оккупанты пытаются не дать ВСУ продвинуться в сторону границы с россией.

Вражеское войско пыталось вести штурм у Григоровки на Донецком направлении. Активные бои там все еще продолжаются. В то же время штурмовые действия недалеко от Верхнекаменского, Спорного и Серебрянки украинские защитники уже отбили.

На Бахмутском направлении враг штурмовал Новолуганское, Семигорье и Углегорскую ТЭС. Успеха оккупанты не получили, так что были вынуждены отойти.

Суетились захватчики и возле Каменки, Новомихайловки и Угледара. ВСУ свели все попытки штурма на нет, поэтому россияне с потерями отошли.

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