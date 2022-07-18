ВСУ удалось остановить штурм врага по нескольким направлениям Донбасса. Об этом сообщают в утренней сводке Генштаба 18 июля.

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Украинские военные успешно отбивают оккупантов

На Донецком направлении ВСУ отразили штурм врага в районах Верхнекаменского, Спорного и Серебрянки.

Такая же участь постигла русских на Бахмутском направлении. Враг штурмовал район Новолуганского, Семигорья и Углегорской ТЭС, но безрезультатно. Украинские военные остановили их и вынуждены были отойти.

На Авдеевском и Кураховском направлениях все оккупанты пытались атаковать Каменку, Новомихайловку и Угледар. ВСУ не только отбросили их, но и частично ликвидировали.

Ситуация в других направлениях

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений нет.

На Северском направлении враг осуществляет воздушную разведку, обстреливает позиции ВСУ с артиллерии на пограничье в Черниговской и Сумской областях.

На Харьковском направлении оккупанты пытаются не допустить продвижения наших войск в сторону государственной границы. россияне обстреляли 7 населённых пунктов. В частности, нанесли авиационные удары возле Верхнего Салтова и Рубежного.

На Славянском направлении захватчики обстреляли из артиллерии районы 9 населенных пунктов и нанесли авиаудар неподалеку от Богородичного.

На Южнобужском направлении продолжаются обоюдные обстрелы с применением ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения. Враг нанес авиаудар возле Потемкиного, проводит разведку.

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