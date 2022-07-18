ЗСУ вдалося зупинити штурм ворога на кількох напрямках Донбасу. Про це повідомляють у ранковому зведенні Генштабу 18 липня.
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Українські військові успішно відбивають окупантів
На Донецькому напрямку ЗСУ відбили штурм ворога в районах Верхньокам'янського, Спірного та Серебрянки.
Така ж доля спіткала росіян на Бахмутському напрямку. Ворог штурмував район Новолуганського, Семигір'я та Вуглегірської ТЕС, але безрезультатно. Українські військові зупинили їх і ті змушені були відійти.
На Авдіївському та Курахівському напрямках усі окупанти намагались атакувати Кам'янку, Новомихайлівку та Вугледар. ЗСУ не лише відкинули їх, а й частково ліквідували.
Ситуація на інших напрямках
- На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін немає.
- На Сіверському напрямку ворог здійснює повітряну розвідку, обстрілює позиції ЗСУ з артилерії на прикордонні в Чернігівській та Сумській областях.
- На Харківському напрямку окупанти намагаються не допустити просування наших військ у бік державного кордону. росіяни обстріляли 7 населених пунктів. Зокрема, завдали авіаційних ударів біля Верхнього Салтова та Рубіжного.
- На Слов'янському напрямку загарбники обстріляли з артилерії райони 9 населених пунктів та завдали авіаудару неподалік Богородичного.
- На Південнобузькому напрямку тривають обапільні обстріли із застосуванням, ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення. Ворог завдав авіаудару біля Потьомкиного, проводить розвідку.
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