ЗСУ вдалося зупинити штурм ворога на кількох напрямках Донбасу. Про це повідомляють у ранковому зведенні Генштабу 18 липня.

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Українські військові успішно відбивають окупантів

На Донецькому напрямку ЗСУ відбили штурм ворога в районах Верхньокам'янського, Спірного та Серебрянки.

Така ж доля спіткала росіян на Бахмутському напрямку. Ворог штурмував район Новолуганського, Семигір'я та Вуглегірської ТЕС, але безрезультатно. Українські військові зупинили їх і ті змушені були відійти.

На Авдіївському та Курахівському напрямках усі окупанти намагались атакувати Кам'янку, Новомихайлівку та Вугледар. ЗСУ не лише відкинули їх, а й частково ліквідували.

Ситуація на інших напрямках

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін немає.

На Сіверському напрямку ворог здійснює повітряну розвідку, обстрілює позиції ЗСУ з артилерії на прикордонні в Чернігівській та Сумській областях.

На Харківському напрямку окупанти намагаються не допустити просування наших військ у бік державного кордону. росіяни обстріляли 7 населених пунктів. Зокрема, завдали авіаційних ударів біля Верхнього Салтова та Рубіжного.

На Слов'янському напрямку загарбники обстріляли з артилерії райони 9 населених пунктів та завдали авіаудару неподалік Богородичного.

На Південнобузькому напрямку тривають обапільні обстріли із застосуванням, ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення. Ворог завдав авіаудару біля Потьомкиного, проводить розвідку.

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