У Генеральному штабі ЗСУ наголосили, що цифри – орієнтовні. Адже зараз тривають активні бойові дії.

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Втрати ворога у техніці

росіяни втратили 1 687 танків (за минулу добу ЗСУ ліквідували 3 з них);

бойових броньованих машин – 3 886 (+7 одиниць);

артилерійських систем – 849 (+3 одиниці);

реактивних систем залпового вогню – 248 одиниць;

засобів ППО – 113 (+3 одиниці);

літаків – 220 одиниць;

гелікоптерів – 188 одиниць;

дронів – 690 (+2 одиниці);

крилатих ракет – 166 одиниць;

кораблів та катерів – 15;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 753 (+7 одиниць);

спеціальної техніки – 70 (+2 одиниці).

До речі, найбільше втрат за минулу добу російська армія зазнала на Бахмутському напрямку.



Втрати росіян на війні проти України / Інфографіка Генштабу

Що відбувається на фронті

На Харківському напрямку окупанти намагаються не дати ЗСУ просунутися у сторону кордону з росією.

Вороже військо намагалося вести штурм біля Григорівки на Донецькому напрямку. Активні бої там все ще тривають. Водночас штурмові дії неподалік Верхньокам'янського, Спірного та Серебрянки українські захисники вже відбили.

На Бахмутському напрямку ворог штурмував Новолуганське, Семигір'я та Вуглегірську ТЕС. Успіху окупанти не зазнали, то ж були змушені відійти.

Метушилися загарбники й біля Кам'янки, Новомихайлівки та Вугледару. ЗСУ звели усі спроби штурму нанівець, то ж росіяни з втратами відійшли.

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