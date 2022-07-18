Об этом 24 каналу сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он подчеркнул, что обстрелы российских складов с боеприпасами будут не только продолжаться, но и увеличиваться.

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"Каждый день мы будем слышать больше таких сообщений, поскольку все набирает обороты. Мы получаем все больше оружия от наших международных партнеров и можем наносить все больше этих ударов", – заявил Коваленко.

Уменьшилось количество обстрелов оккупантов

По его словам, таких объектов достаточно много, а некоторые оккупанты сейчас даже пытаются их перемещать на большее расстояние от линии фронта. Однако теперь мы видим, как уменьшилось количество обстрелов российских захватчиков по линии фронта.

Им не хватает боеприпасов, они не успевают снабжать свои передовые подразделения снарядами, а именно обстрелы оказывают очень большое влияние на возможности оккупационных подразделений – либо идти в наступление, либо держать оборону,

– заметил Коваленко.

Уменьшился наступательный потенциал захватчиков

Он отметил, что обстрелы очень важный аспект для оккупантов. В частности, если говорить о Донбасском плацдарме, а именно – Луганской области, то из Луганской и Харьковской областей захватчики пытаются совершать какие-то наступательные действия.

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На других плацдармах русские военные пробуют держать оборону. В то же время именно сейчас мы видим, как уменьшается потенциал российских оккупантов по реализации наступательных действий и потенциал их оборонных возможностей.

Где начнется контрнаступление ВСУ

Именно там, где их оборона будет самой слабой, там где она будет нивелирована благодаря обстрелам ВСУ – там и начнутся контрнаступательные действия наших военных,

– заявил Коваленко.

Он подчеркнул, что это не может быть какая-то отдельная локация, о которой мы можем точно знать. Там, где будет наиболее нивелирован оборонный потенциал захватчиков – там и будут контрнаступательные действия.

Коваленко подчеркнул, что пока неизвестно, какая именно это будет локация. По его словам, точно известно, что таких объектов захватчиков на временно оккупированных территориях, которые необходимо уничтожать нашим Вооруженным Силам, еще достаточно много.

"Поэтому это (контрнаступление – 24 канал) может быть в ближайшие недели, а не в ближайшие дни", – отметил Коваленко.

Коваленко предположил, где может начаться контрнаступление ВСУ: смотрите видео

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