Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире канала FREEDOM. По его словам, именно из-за этого уменьшилось количество и интенсивность вражеских обстрелов.

Заметьте ВСУ отбили вражеские штурмы на Славянском и Бахмутском направлениях

На Луганщине до сих пор продолжаются бои

Сергей Гайдай подчеркнул, что еще 2 населенных пункта области остаются под контролем Украины, хотя министр обороны россии сергей шойгу отчитался кремлевскому диктатору путину о "полном захвате Луганщины" еще в начале июля.

Председатель ОВА отметил, что шойгу скрывает от путина тот факт, что бои продолжаются, оккупанты гибнут и теряют немало техники. Одним из таких примеров являются точные удары ВСУ по вражеским целям.

В Луганской области наши Вооруженные Силы нанесли достаточно серьезный урон, потому что разрушены несколько складов, разрушен командный центр, что очень ощутимо,

- подчеркнул Гайдай.

Через значительные потери после ударов по складам, на Луганщине фиксируют меньшее количество вражеских обстрелов. Точные удары вооруженных Сил существенно испортили логистику захватчикам.