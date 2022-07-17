Соответствующую информацию сообщают местные жители, пишут в телеграмм-каналах и в РосСМИ. Взрывы раздались в ночь на 17 июля.

Заметьте В Луганске "хлопок": оккупанты говорят о ПВО, соцсети – о мощной серии взрывов на складах

Люди сообщили о взрывах в Алчевске

В оккупированном Алчевске в Луганской области взрываются "минеральные удобрения",

– написал Андрей Цаплиенко.

Он также добавил, что местная пропаганда утверждает: выпущены две ракеты из реактивной системы залпового огня HIMARS по "складам минудобрений".

В Алчевске раздались взрывы: смотрите видео

Издание "ГРУНТ" со ссылкой на очевидцев сообщило: на самом деле "прилеты" были в троллейбусном депо в Алчевске.

Там уже давно не "живут" троллейбусы, но прописались россияне. Там их и похоронили,

– говорится в сообщении.



Взрывы "селитры" в Алчевске / Фото издания "ГРУНТ"

ВСУ высокоточными ракетами HIMARS уничтожили российский склад боеприпасов на территории троллейбусно-автобусного депо в Алчевске,

– сообщило "Зеркало недели".

Добавило также, что информацию о попадании в здание депо подтвердили и оккупационные "власти" города.

Обратите внимание! В последнюю неделю ВСУ на оккупированных территориях атакуют российские склады боеприпасов. Российская пропаганда это отрицает, убеждая россиян, что взрывается "селитра".

Однако пока официальной информации ВСУ о том, кто атаковал депо в Алчевске – пока нет. Это ведь может быть и провокацией россиян.

Кратко об атаках ВСУ на российские склады

14 июля ВСУ нанесли 4 удара по враждебным целям на Николаевщине. Нашим бойцам удалось уничтожить пункт и склад боеприпасов россиян.

В этот же день в Харьковской области Вооруженные Силы Украины уничтожили 2 вражеских САУ "Нона" и состав боеприпасов оккупантов.

13 июля наши военнослужащие на Слобожанщине уничтожили вражеский склад с боеприпасами врага и российских оккупантов.

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