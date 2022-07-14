Спецназначители успешно ликвидировали состав и 2 САУ

Об этом заявил начальник оперативного управления Главного управления НГУ Алексей Надточий. По его словам, вражеская техника и склад с боеприпасами уничтожены украинскими артиллеристами совместно с подразделениями разведки Нацгвардии.

Внимание ВСУ отразили атаки врага на Харьковщине и Донбасе, – Генштаб

Совместно с 40-й отдельной артиллерийской бригадой имени Великого князя Витовта провели успешные действия и уничтожили обнаруженные системы, а также разбили состав артиллерийских боеприпасов,

– сказал Алексе Надточный.

При этом, по данным ведомства, только за прошлую неделю подразделения воздушной разведки НГУ обнаружили 404 цели противника.

Обратите внимание! 13 июля, украинские защитники уничтожили еще 5 складов боеприпасов российских войск.

Ситуация на фронте в Харьковском направлении

В вечерней сводке Генштаба сообщили, что украинские военные 14 июля отразили сразу несколько вражеских атак, в частности, на Харьковщине.

Несмотря на то, что вражеские войска пытаются удержать свои позиции на Харьковском направлении. При этом оккупанты палят из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии по позициям ВСУ и мирным населенным пунктам, ВСУ дали отпор врагу и отбили атаку.

Кроме того, возле Василенко и Шевченко оккупанты вели воздушную разведку дронами типа "Орлан-10".

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