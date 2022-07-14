Спецпризначенці успішно ліквідували склад та 2 САУ

Про це заявив начальник оперативного управління Головного управління НГУ Олексій Надточий. За його словами, ворожу техніку і склад з боєприпасами знищили українські артилеристи спільно з підрозділами розвідки Нацгвардії.

Увага ЗСУ відбили атаки ворога на Харківщині та Донеччині, – Генштаб

Спільно з 40 окремою артилерійською бригадою імені Великого князя Вітовта провели успішні дії і знищили виявлені системи, а також розбили склад артилерійських боєприпасів,

– сказав Олексі Надточний.

При цьому, за даними відомства, лише за минулий тиждень підрозділи повітряної розвідки НГУ виявили 404 цілі противника.

Зверніть увагу! Вчора, 13 липня, українські захисники знищили ще 5 складів боєприпасів російських військ.

Ситуація на фронті на Харківському напрямку

У вечірньому зведенні Генштабу повідомили, що українські військові 14 липня вони відбили одразу кілька ворожих атак, зокрема на Харківщині.

Попри те, що вороже військо намагається утримати свої позиції на Харківському напрямку. При цьому окупанти гатять з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії по позиціях ЗСУ та мирних населених пунктах, ЗСУ дали відсіч ворогу то відбили атаку.

Крім того, біля Василенкового та Шевченкового окупанти вели повітряну розвідку дронами типу "Орлан-10".

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