Відповідну інформацію повідомляють місцеві жителі, пишуть в телеграм-каналах та в росЗМІ. Вибухи пролунали в ніч проти 17 липня.
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Люди повідомили про вибухи в Алчевську
В окупованому Алчевську на Луганщині вибухають "мінеральні добрива",
– написав Андрій Цаплієнко.
Він також додав, що місцева пропаганда стверджує: випущено дві ракети із реактивної системи залпового вогню HIMARS по "складах міндобрив".
У Алчевську пролунали вибухи: дивіться відео
Видання "ҐРУНТ" з посиланням на очевидців повідомило: насправді "прильоти" були в тролейбусне депо в Алчевську.
Там вже давно не "живуть" тролейбуси, натомість прописались росіяни. Там їх і поховали,
– мовиться у повідомленні.
Вибухи "селітри" в Алчевську / Фото видання "ҐРУНТ"
ЗСУ високоточними ракетами HIMARS знищили російський склад боєприпасів на території тролейбусно-автобусного депо в Алчевську,
– повідомило "Дзеркало тижня".
Додало також, що інформацію про влучання в будівлю депо підтвердила й окупаційна "влада" міста.
Однак наразі офіційної інформації ЗСУ про те, хто атакував депо в Алчевську – поки не має. Адже це може бути й провокацією росіян.
Коротко про атаки ЗСУ на російські склади
- 14 липня ЗСУ завдали 4 удари по ворожих цілях на Миколаївщині. Нашим бійцям вдалось знищити пункт й склад боєприпасів росіян.
- У цей же день на Харківщині Збройні Сили України знищили 2 ворожі САУ "Нона" та склад боєприпасів окупантів.
- 13 липня наші військовослужбовці на Слобожанщині знищили ворожий склад з боєприпасами ворога та самих російських окупантів.
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