Відповідну інформацію повідомляють місцеві жителі, пишуть в телеграм-каналах та в росЗМІ. Вибухи пролунали в ніч проти 17 липня.

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Люди повідомили про вибухи в Алчевську

В окупованому Алчевську на Луганщині вибухають "мінеральні добрива",

– написав Андрій Цаплієнко.

Він також додав, що місцева пропаганда стверджує: випущено дві ракети із реактивної системи залпового вогню HIMARS по "складах міндобрив".

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Видання "ҐРУНТ" з посиланням на очевидців повідомило: насправді "прильоти" були в тролейбусне депо в Алчевську.

Там вже давно не "живуть" тролейбуси, натомість прописались росіяни. Там їх і поховали,

– мовиться у повідомленні.



Вибухи "селітри" в Алчевську / Фото видання "ҐРУНТ"

ЗСУ високоточними ракетами HIMARS знищили російський склад боєприпасів на території тролейбусно-автобусного депо в Алчевську,

– повідомило "Дзеркало тижня".

Додало також, що інформацію про влучання в будівлю депо підтвердила й окупаційна "влада" міста.

Зверніть увагу! Останній тижні ЗСУ на окупованих територіях атакують російські склади боєприпасів. Натомість російська пропаганда це заперечує, переконуючи росіян, що вибухає "селітра".

Однак наразі офіційної інформації ЗСУ про те, хто атакував депо в Алчевську – поки не має. Адже це може бути й провокацією росіян.

Коротко про атаки ЗСУ на російські склади

14 липня ЗСУ завдали 4 удари по ворожих цілях на Миколаївщині. Нашим бійцям вдалось знищити пункт й склад боєприпасів росіян.

У цей же день на Харківщині Збройні Сили України знищили 2 ворожі САУ "Нона" та склад боєприпасів окупантів.

13 липня наші військовослужбовці на Слобожанщині знищили ворожий склад з боєприпасами ворога та самих російських окупантів.

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