Відповідну інформацію повідомляють місцеві жителі, пишуть в телеграм-каналах та в росЗМІ. Вибухи пролунали в ніч проти 17 липня.

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Люди повідомили про вибухи в Алчевську

В окупованому Алчевську на Луганщині вибухають "мінеральні добрива",
написав Андрій Цаплієнко.

Він також додав, що місцева пропаганда стверджує: випущено дві ракети із реактивної системи залпового вогню HIMARS по "складах міндобрив".

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Видання "ҐРУНТ" з посиланням на очевидців повідомило: насправді "прильоти" були в тролейбусне депо в Алчевську.

Там вже давно не "живуть" тролейбуси, натомість прописались росіяни. Там їх і поховали,
– мовиться у повідомленні.


Вибухи "селітри" в Алчевську / Фото видання "ҐРУНТ"

ЗСУ високоточними ракетами HIMARS знищили російський склад боєприпасів на території тролейбусно-автобусного депо в Алчевську,
– повідомило "Дзеркало тижня".

Додало також, що інформацію про влучання в будівлю депо підтвердила й окупаційна "влада" міста.

Однак наразі офіційної інформації ЗСУ про те, хто атакував депо в Алчевську – поки не має. Адже це може бути й провокацією росіян.

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