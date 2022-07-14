Про це свідчать дані оперативного командування "Південь". В окупантів вкотре поменшало боєприпасів.

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Які втрати окупантів

Завдяки влучним ударам наших воїнів вдалося знищити пункт управління та склад боєприпасів ворога в Снігурівському та Баштанському районах області.

Нашими підрозділами нанесено 4 влучних удари по ворожих цілях на Миколаївщині. Як наслідок, знищено пункт управління і склад боєприпасів противника в Снігурівському і Баштанському районах,

– повідомили в ОК "Південь"

ЗСУ нищать склади окупантів

З кожним днем Збройні Сили України знищують все більше й більше запасів ворога на тимчасово окупованих територіях. ЗСУ ефективно нищать склади окупантів на тимчасово окупованій території Сходу та Півдня.

Однак одним із найяскравіших випадків стало точне знищення складу боєприпасів у Новій Каховці – там після удару арсенал детонував усю ніч, а пожежу погасили лише наступного ранку.

Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань повідомив, що унаслідок удару окупанти втратили 1 000 тонн боєкомплектів до реактивних систем залпового вогню та 50 цистерн з пальним. Втрати особового складу підраховують.

Водночас пропагандисти поспішили збрехати про удар та заявили, що нібито сталося влучання у склади з міндобривами, у всю ніч детонувала "селітра".

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