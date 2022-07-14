росія тримає смертоносні ракети на 5 кораблях

В оперативному компандуванні "Південь" 14 липня повідомили, що ворог у Чорному морі продовжує тримати напоготові 32 крилаті ракети типу "Калібр".

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Повідомляється, що росіяни тримають смертоносні ракети на трьох надводних та двох підводних кораблях. Окрім того, в Чорному морі присутні два великі десантні кораблі.

В ОК "Південь" додали, що загроза ракетних ударів з моря, повітря і суходолу залишається високою.

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