На цьому наголосив голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Він підкреслив необхідність визнання росії країною-спонсором тероризму.

Важливо У Вінниці підтвердили вибухи: містян просять не покидати укриттів до відбою

росія вдарила в цивільний об'єкт

Андрій Єрмак наголосив, що ракетним ударом по Вінниці окупанти лише збільшили перелік своїх воєнних злочинів. Ця атака доповнила список попередніх обстрілів, зокрема торговельного центру в Кременчуку. Тому росія повинна бути визнаною світом як країна-терорист.

Вінниця. Черговий терористичний акт росії. Вбивства цивільних людей на вулицях українських міст, ракетні удари по житлових будинках, розбомблений драмтеатр у Маріуполі, ТЦ у місті Кременчук. Росія має бути визнана країною-спонсором тероризму,

– наголосив Єрмак.

У своєму телеграмі голова Офісу Президента підкреслив, що військових об'єктів біля місця атаки не було.

Важливо! Перші повідомлення про вибухи у Вінниці з'явилися о 10:45 під час повітряної тривоги. Станом на 11:45 повітряна тривога по всій Вінницькій області та низці інших регіонів триває, тому перебувайте в укриттях та не нехтуйте власною безпекою.

Атака росія забрала щонайменше 2 життя

Голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що російські окупанти випустили 3 ракети в будівлю з офісними приміщеннями. На жаль, через удар загинули щонайменше 2 людей, серед яких маленька дитина.

Також відомо про щонайменше 6 поранених мирних мешканців міста.

Біля місця удару виникла пожежа на автостоянці. Зайнялися близько 50 автомобілів. На місці працюють рятувальники.