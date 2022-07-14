На цьому наголосив голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Він підкреслив необхідність визнання росії країною-спонсором тероризму.
Важливо У Вінниці підтвердили вибухи: містян просять не покидати укриттів до відбою
росія вдарила в цивільний об'єкт
Андрій Єрмак наголосив, що ракетним ударом по Вінниці окупанти лише збільшили перелік своїх воєнних злочинів. Ця атака доповнила список попередніх обстрілів, зокрема торговельного центру в Кременчуку. Тому росія повинна бути визнаною світом як країна-терорист.
Вінниця. Черговий терористичний акт росії. Вбивства цивільних людей на вулицях українських міст, ракетні удари по житлових будинках, розбомблений драмтеатр у Маріуполі, ТЦ у місті Кременчук. Росія має бути визнана країною-спонсором тероризму,
– наголосив Єрмак.
У своєму телеграмі голова Офісу Президента підкреслив, що військових об'єктів біля місця атаки не було.
Атака росія забрала щонайменше 2 життя
Голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що російські окупанти випустили 3 ракети в будівлю з офісними приміщеннями. На жаль, через удар загинули щонайменше 2 людей, серед яких маленька дитина.
Також відомо про щонайменше 6 поранених мирних мешканців міста.
Біля місця удару виникла пожежа на автостоянці. Зайнялися близько 50 автомобілів. На місці працюють рятувальники.