Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он подчеркнул необходимость признания россии страной-спонсором терроризма.

Важно В Виннице подтвердили взрывы: горожан просят не покидать укрытий до отбоя

Россия ударила в гражданский объект

Андрей Ермак подчеркнул, что ракетным ударом по Виннице оккупанты лишь увеличили перечень своих военных преступлений. Эта атака дополнила список предыдущих обстрелов, в частности торгового центра в Кременчуге. Поэтому Россия должна быть признанной миром как страна-террорист.

Винница. Очередной террористический акт России. Убийства гражданских людей на улицах украинских городов, ракетные удары по жилым домам, разбомбленный драмтеатр в Мариуполе, ТЦ в городе Кременчуг. Россия должна быть признана страной-спонсором терроризма,

– подчеркнул Ермак.

В своем телеграмме глава Офиса Президента подчеркнул, что военных объектов около места атаки не было.

Важно! Первые сообщения о взрывах в Виннице появились в 10:45 во время воздушной тревоги. По состоянию на 11:45 воздушная тревога по всей Винницкой области и ряду других регионов продолжается, поэтому находитесь в укрытиях и не пренебрегайте собственной безопасностью.

Атака россиян унесла по меньшей мере 2 жизни

Глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что российские оккупанты выпустили 3 ракеты в здание с офисными помещениями. К сожалению, из-за удара погибли по меньшей мере 2 человека, среди которых маленький ребенок.

Также известно о по меньшей мере 6 раненых мирных жителях города.

Возле места удара возник пожар на автостоянке. Загорелись около 50 автомобилей. На месте работают спасатели.

На место российской атаки из Киева отправилась следственная группа Национальной полиции для расследования очередного военного преступления России.

Стоит отметить, что силам ПВО в Винницкой области удалось сбить 4 вражеские ракеты, которые запустили оккупанты.

Обратите внимание! россия ежедневно доказывает то, что она является страной террористом, ведь атакует гражданские объекты – школы, больницы, садики, торговые центры, базы отдыха и жилые дома. Поэтому важно не игнорировать сигнал воздушной тревоги, который оповещает об атаке. Предсказать, куда будут бить оккупанты – невозможно. Так же трудно предугадать, куда могут упасть обломки сбитой силами ПВО ракетами.

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