Відповідна інформація надійшла від Вінницької міської ради. Там попрохали мешканців залишатись в укриттях до відбою.

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Вибухи пролунали після тривоги

Зауважимо, що о 10:13 оголосили про повітряну тривогу у Вінницькій області. Уже через пів години – о 10:46 – надійшла інформація про те, що в обласному центрі прогримів вибух. А ще через кілька хвилин у міській раді підтвердили відразу кілька вибухів.

Мешканців міста закликали не покидати укриттів до сигналу про відбій. Також ні в якому разі не варто робити фото та відео місць, в які влучили ворожі ракети. Будь ласка, не будьте спільниками російських військових за допомогою необдуманих постів у соціальних мережах.

Об 11:02 міський голова Вінниці Сергій Моргунов підтвердив "прильоти" по місту. Він вкотре попрохав не поширювати інформацію ані про локації ракетних влучань, ані про масштаби руйнувань.

Очільник міської ради додав, що на місце атаки вже виїхали екстрені служби. Наразі очікується повідомлення від Вінницької ОВА.