Ракетний удар по Вінниці було завдано близько 10:46. На той час у місті була повітряна тривога.

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Чи не головний удар прийшовся на площу перед будинком побуту "Ювілейний" у центрі Вінниці. Після влучання ракет виникла потужна пожежа – спалахнула автостоянка поруч, де палали 50 автомобілів. Деякі з них згоріли вщент. Також повилітали вікна у будинках поруч.

Та чи не найбільше постраждав сам "Ювілейний". Будівля майже непридатна для використання.

Для ліквідації пожежі в центрі Вінниці та допомоги постраждалим на місце події прибуло близько 150 рятувальників, кінологів та психологів ДСНС.

Пожежу на паркувальному майданчику біля Будинку побуту у центрі міста, котра виникла в результаті ракетного обстрілу, ліквідовано.

Ракетний обстріл Вінниці: головне

Російські окупанти випустили сім ракет з акваторії Чорного моря по Вінниці. Три з низ влучили в центр міста. Наразі відомо про 17 загиблих, у тому числі 2 дітей.

Щодо постраждалих, то число жертв зросло до 90 людей. 50 з них, на жаль, у важкому стані. Про це повідомив глава Нацполіції Ігор Клименко.

На щастя, не всі ворожі ракети влучили у заплановані цілі. Чотири з них вдалось збити силам ППО над Вінничиною.

Поліція у місті розгорнула мобільний пункт для звернення. Він функціонуватиме по вулиці Замостянська, 37. Також відкрита гаряча лінія, на яку можна звернутись задля пошуку зниклих безвісти людей: 050-222-03-26 або 59-42-00. Зателефонуйте, якщо ваші рідні або знайомі були на місці прильоту та не виходять з вами на зв'язок.

Наслідки ракетного удару по Вінниці дивіться на відео