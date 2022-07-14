Ракетный удар по Виннице был нанесен около 10:46. В то время в городе была воздушная тревога.

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Едва ли не главный удар пришелся на площадь перед домом быта "Юбилейный" в центре Винницы. После попадания ракет возник мощный пожар – вспыхнула автостоянка рядом, где горели 50 автомобилей. Некоторые из них сгорели дотла. Также вылетели окна в домах рядом.

Но больше всего пострадал сам "Юбилейный". Здание почти не пригодно для использования.

Для ликвидации пожара в центре Винницы и помощи пострадавшим на место происшествия прибыли около 150 спасателей, кинологов и психологов ГСЧС.

Пожар на парковочной площадке возле Дома быта в центре города, возникший в результате ракетных обстрелов, ликвидирован.

Ракетный обстрел Винницы: главное

Российские оккупанты выпустили семь ракет из акватории Черного моря по Виннице. Три из них попали в центр города. Пока известно о 17 погибших, в том числе 2 детей.

Относительно пострадавших число жертв возросло до 90 человек. 50 из них, к сожалению, в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

К счастью, не все вражеские ракеты попали в цели. Четыре из них удалось сбить силам ПВО над Виннитчиной.

Полиция в городе развернула мобильный пункт для обращений. Он будет функционировать по улице Замостянская, 37. Также открыта горячая линия, на которую можно обратиться для поиска пропавших без вести людей: 050-222-03-26 или 59-42-00. Позвоните по телефону, если ваши родные или знакомые были на месте прилета и не выходят с вами на связь.

Последствия ракетного удара по Виннице смотрите на видео