Об этом свидетельствуют данные оперативного командования "Юг". У оккупантов в очередной раз стало меньше боеприпасов.

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Какие потери оккупантов

Благодаря метким ударам наших воинов удалось уничтожить пункт управления и склад боеприпасов врага в Снегиревском и Баштанском районах области.

Нашими подразделениями нанесены 4 точных удара по вражеским целям на Николаевщине. Как следствие, уничтожен пункт управления и склад боеприпасов противника в Снегиревском и Баштанском районах,

– сообщили в ОК "Юг".

ВСУ уничтожают склады оккупантов

С каждым днем Вооруженные Силы Украины уничтожают все больше и больше запасов врага на временно оккупированных территориях. ВСУ эффективно уничтожают склады оккупантов на временно оккупированной территории Востока и Юга.

Однако одним из самых ярких случаев стало точное уничтожение боеприпасов в Новой Каховке – там после удара арсенал детонировал всю ночь, а пожар погасили только на следующее утро.

Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщил, что в результате удара оккупанты потеряли 1 000 тонн боекомплектов к реактивным системам залпового огня и 50 цистерн с горючим. Потери личного состава подсчитывают.

В то же время пропагандисты поспешили соврать об ударе и заявили, что якобы произошло попадание в склады с минудобрениями, всю ночь детонировала "селитра".

Обратите внимание – возле Херсона горит еще один склад оккупантов: смотрите видео