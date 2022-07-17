Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в етері каналу FREEDOM. За його словами, саме через це зменшилася кількість та інтенсивність ворожих обстрілів.

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На Луганщині досі тривають бої

Сергій Гайдай наголосив, що ще 2 населені пункти області залишаються під контролем України, хоч міністр оборони росії сєргєй шойгу відзвітував кремлівському диктатору путіну про "повне захоплення Луганщини" ще на початку липня.

Голова ОВА зауважив, що шойгу приховує від путіна той факт, що бої тривають, окупанти гинуть і втрачають чимало техніки. Одним із таких прикладів є влучні удари ЗСУ по ворожих цілях.

У Луганській області наші Збройні Сили завдали достатньо серйозної шкоди, тому що зруйновані кілька складів, зруйнований командний центр, що дуже відчутно,

– наголосив Гайдай.

Через значні втрати боєприпасів після ударів по складах, на Луганщині фіксують меншу кількість ворожих обстрілів. Точні удари Збройних Сил суттєво зіпсували логістику загарбникам.

росіяни намагаються захопити Білогорівку

За даними Генштабу станом на ранок 17 липня, росіяни не полишають спроб захопити останні 2 населені пункти для повного захоплення Луганщини. Однак чергова спроба вести розвідку боєм у ворога провалилася – Збройні Сили відбили ворожу атаку.

Бої на Луганщині тривають цілодобово. У Нацгвардії закликали українців пам'ятати, що захисники та захисниці борються за наше життя в нелюдських умовах.

Попри постійні бої, наші воїни завдають ефективних ударів по окупантах. Одним із таких став удар по складу боєприпасів на території тролейбусно-автобусного депо в тимчасово окупованому Алчевську. Пропагандисти цинічно збрехали, що нібито ЗСУ за допомогою HIMARS вдарили по "складу з міндобривами".

Наші воїни нищать ворожі склади та пункти на різних напрямках, що суттєво зменшує ресурси ворога для атак та обстрілів.

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