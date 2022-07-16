Бої на Луганщині тривають цілодобово. Нацгвардійці закликають пам'ятати про те, що українські військові борються за наші життя в надлюдських умовах.

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Луганщина під ворожим вогнем кожну хвилину

Сьогодні зранку ми хочемо показати те, що бачать бійці Нацгвардії цілодобово на Луганщині. Бої не вщухають ні на хвилину. Війна триває! Пам'ятайте, що по усій лінії фронту наші військові в надлюдських умовах виборюють наше з вами життя,

– пишуть у Нацгвардії.

Українські військові на Луганщині: дивіться відео

Успіх ЗСУ на Донбасі

Українські воїни зупинили чергову спробу ворога захопити автошлях з Лисичанська на Бахмут. Вони накрили окупантів щільним вогнем й ті відійшли.

На Донецькому напрямку окупанти намагалися штурмувати напрямок Спірне – Івано-Дар'ївка. Проте українські захисники придушили наступ.

На Бахмутському напрямку росіяни штурмували напрямки Доломітне – Новолуганське та Доломітне – Семигір'я, але українські військові успішно відбили їх.

Така ж доля спіткала окупантів на напрямку Роти – Вершина. Ворог змушений був відійти.

Варто переглянути – актуальна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 16 липня: дивіться відео