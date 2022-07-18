О том, как прошла ночь в областях Украины, сообщили источники 24 канала в ОВА. Как всегда, есть относительно спокойные территории, а есть те, где борьба ожесточенная.

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Где была относительно спокойная ночь

Такой можно охарактеризовать ночь на Волыни, Закарпатье и в Ровненской области. Также было спокойно в:

Ивано-Франковский

Львовской

Черновицкой

Винницкой

Запорожский

Хмельницкий

Тернопольской областях.

Относительно спокойно было и в Кировоградской, Черкасской, Одесской, Винницкой, Полтавской, Черниговской, Житомирской и Киевской областях.

Ситуация в Харьковской области

В Харькове враг бил артиллерией по Киевскому району города. Пострадала только гражданская инфраструктура, повреждены многоэтажные дома. Частично разрушения получили несколько этажей пятиэтажного дома. Также разрушена крыша, технический этаж и повреждены квартиры 8-го и 9-го этажей жилой многоэтажки. Пострадавших нет.

Ночью враг нанес удар по Богодуховскому и Чугуевскому районам области. В Золочеве в результате обстрелов горели частные дома, хозяйственные постройки, гаражи. В городе Чугуев из-за обстрела в 5-этажном жилом доме повреждены окна. Людей из дома эвакуировали.

За сутки российские оккупанты также обстреливали Изюмский район. Из-за этого горели свалки и озимая пшеница на поле 250 гектаров.

Областной Центр экстренной медицинской помощи сообщил, что за сутки в области из-за агрессии россии погибли 67-летняя женщина в селе Калиново и 38-летний мужчина в Печенегах. Также получили ранения и находятся в больнице 41-летняя женщина и 75-летний мужчина.

Обстрелы Сумщины и Днепропетровщины

За прошедшие сутки враг снова обстреливал общины Сумской области. Днем ударил четыре раза по Юнаковской общине, вечером был вражеский артобстрел из ствольной артиллерии по Шалыгинской общине, минометный обстрел Белопольской общины. Пострадавших нет.

Ночью россияне минометами ударили по Шалыгинской и Юнаковской общинам. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

Ночью били также по Никополю несколько раз. Известно пока об одном раненом человеке и госпитализированном. Разрушения получили 10 частных домов, есть повреждения в местной больнице, на двух местных предприятиях и в порту. Масштабы и последствия обстрелов выясняются.

Что происходит на Донбассе

Этот регион под обстрелами почти постоянно. Там продолжаются активные боевые действия. В частности, ситуация на фронте Луганской области не изменилась. Россияне пытались продвинуться в направлении Верхнекаменки, но из-за потерь отошли. Наши воины отбили врага возле Белогоровки.

За ночь было 5 авиаударов, 13 артобстрелов. Пропагандисты сообщили, что в оккупированном Алчевске разрушили троллейбусное депо и профилакторий ракетным ударом HIMARS. О расположении в этих зданиях военных объектов умалчивается.

В Донецкой области за минувшую ночь россияне обстреляли Константиновку, Соледар, Торецк, Северск, Угледар, Марьинку, Новый Донбасс, Краматорск.

В обстрелянных Торецке, Николайполье повреждены 7 частных жилых домов. Информацию об убитых и раненых уточняют. За сутки по области — двое погибших, 10 раненых.

Борьба на Юге

Утром 18 июля город Николаев оккупанты снова обстреляли массированно. Попали в автосалон и салон по продаже сельхозтехники, а также по окрестностям.

В течение дня 17 июля были обстрелы сел Лиманы и Украинки Галицыновской общины. Без пострадавших. В результате вражеских обстрелов в поселке Березанка Березанской общины загорелась пшеница. В Баштанском районе продолжаются обстрелы сел по линии разграничения в Березнеговатской общине. Собирают информацию о пострадавших и повреждениях.

В Херсонской области ситуация стабильно напряженная. Российские военные активно укрепляют рубежи обороны железобетонными конструкциями. Продолжаются обстрелы освобожденных сел и соседних регионов. Во многих населённых пунктах повреждены практически все дома и другая инфраструктура.

Громко было в Лазурном. ВСУ уничтожили склад боеприпасов военных оккупантов, расположенный на берегу моря, в санатории "Чайка".

ВСУ наносят потери врагу

Россия воюет без правил, потому и обстреливает гражданское население, ведь хочет много крови. Вместо этого ВСУ действуют наоборот. Для них важно сохранить жизнь каждого. Потому и обстреливают военные базы и склады оккупантов. В частности, 16 июля Вооруженные Силы Украины на Донбассе уничтожили склад боекомплектов в селе Скарговка Луганской области, минибазу оккупантов в городе Чистякове Донецкой области.

Украинские десантники не отстают от коллег и продолжают поражать своей смелостью и профессионализмом. Только за день бойцы 80-й десантно-штурмовой бригады уничтожили почти целую танковую роту оккупантов.

Вооруженные Силы Украины по состоянию на 18 июля ликвидировали в общей сложности уже 38,5 тысяч врагов. За сутки отправили с нашей земли 150 захватчиков.

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