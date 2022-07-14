Отлично "припекли" врагам украинские защитники на Востоке. Об этом рассказали в службе по связям с общественностью 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ.

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Враг начал массированную атаку, однако получил отпор

13 июля оккупанты начали массированную атаку на украинскую позицию, однако военные Украины дали достойный отпор. Штурмовики взаимодействовали с другими подразделениями ВСУ и нацгвардейцами. Результатом этого плодотворного сотрудничества стало подведение 9 российских танков – а это почти целая танковая рота.

Также уже не послужат врагам 7 БТР и БМП, один грузовик. Вместе с тем ликвидировали и 70 военных государства-агрессора.

Громили вражескую технику и пехоту подразделения ВСУ грамотно и слаженно. Разведка замечала и фиксировала цели, а затем их утилизировала артиллерия и штурмовые группы с помощью ПТРК "Стугна-П", "Джавелин", ПТУР NLAW и гранатометов РПГ-7, АТ-4,

– рассказали о своем успехе в 80-й бригаде.

Украинские защитники говорят, что уничтожение такого количества техники за один день – конечно, не окончательная победа. Однако это однозначно шаг к его приближению.

Десантники уничтожили целую танковую роту / Видео 80-й бригады

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Потери врага: последние новости

С 24 февраля ВСУ уничтожили 37 870 оккупантов. Из них 300 – только за последние сутки.

Захватчики лишились 1667 танков и 3830 боевых бронированных машин.

Украинские защитники приземлили 219 самолетов, 2 из которых – накануне.

Также у россиян стало меньше на 188 вертолетов и 15 катеров и кораблей.

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