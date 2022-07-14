Добряче "припекли" ворогам українські захисники на Сході. Про це розповіли у службі зв'язків з громадськістю 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ.

До теми Ворог переміщує свої склади подалі від лінії фронту: чи досягатимуть туди ЗСУ

Ворог почав масовану атаку, проте отримав відсіч

13 липня окупанти почали масовану атаку на українську позицію, проте військові України дали гідну відсіч. Штурмовики взаємодіяли з іншими підрозділами ЗСУ та нацгвардійцями. Результатом цієї плідної співпраці стало підбиття 9 російських танків – а це майже ціла танкова рота.

Також вже не послужать ворогам 7 БТР та БМП, одна вантажівка. Разом з тим ліквідували і 70 військових держави-агресорки.

Громили ворожу техніку і піхоту підрозділи ЗСУ грамотно і злагоджено. Розвідка помічала та фіксувала цілі, а потім їх утилізовувала артилерія та штурмові групи за допомогою ПТРК "Стугна-П", "Джавелін", ПТУР NLAW та гранатометів РПГ-7, АТ-4,

– розповіли про свій успіх у 80-й бригаді.

Українські захисники кажуть, що знищення такої кількості техніки за один день – звісно, ще не остаточна перемога. Проте це однозначно крок до її наближення.

Десантники знищили цілу танкову роту / Відео 80-ї бригади

Читайте також ЗСУ завдали 4 удари по ворожих цілях на Миколаївщині: знищені пункт й склад боєприпасів

Втрати ворога: останні новини

З 24 лютого ЗСУ знищили 37870 окупантів. З них 300 – лише за останню добу.

Загарбники позбулись 1667 танків та 3 830 бойових броньованих машин.

Українські оборонці приземлили 219 літаків, 2 з яких – напередодні.

Також у росіян поменшало на 188 гелікоптерів та 15 катерів та кораблів.

Дивіться у відео, як працю артилерія 28 ОМБр Лицарів Зимового Походу: