Такі дані оприлюднив Генштаб ЗСУ станом на ранок 14 липня. За попередню добу знищили ще 300 військових ворога. Також армія росії втратила ще два літаки.

Важливо Глава військової адміністрації Соледара спростував захоплення міста окупантами

Втрати російських окупантів станом на 14 липня

танків – 1667 (+18) одиниць;

бойових броньованих машин – 3852 (+20) одиниць,

артилерійських систем – 840 (+1) одиниця,

РСЗВ – 247 (+0) одиниць,

засоби ППО – 109 (+0) одиниць,

літаків – 219 (+2) одиниці,

гелікоптерів – 188 (+0) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 681 (+3),

крилаті ракети – 155 (+0),

кораблі /катери – 15 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2704 (+16) одиниць,

спеціальна техніка – 67 (+0).

Як розповіли у Генштабі ЗСУ, найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.