росіяни намагалися наступати на сусідню Яковлівку, але ЗСУ відбили їх. Про це Сергій Гошко повідомив 13 липня.

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Яка ситуація біля Соледара

Населені пункти під українським контролем. Була спроба російської армії на Яковлівку, які українські військові успішно відбили. Там пошкоджено три будинки згоріли. І в Бахмутському чотири будинки пошкоджено це, де Лисичанська траса. На околицях Роздолівки були обстріляні,

– розповів керівник Соледарської МВА.

Сергій Гошко каже, що зараз у Соледарській громаді проживає близько 5 – 6 тисяч людей. Води немає. У місті пошкоджено багато житлових будинків.

Генштаб про Бахмутський напрямок станом на ранок 14 липня

російські окупанти обстріляли з озброєння танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Новолуганське, Нью-Йорк, Покровське, Весела Долина, Соледар, Берестове, Веселе, Виїмка, Семигір'я, Вершина та поблизу Вуглегірської ТЕС.

Також ворог завдав авіаударів неподалік Нью-Йорка, Івано-Дар'ївки і Семигір'я. Українські воїни відбили штурмові дії в напрямку Кодеми та Вершини.

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