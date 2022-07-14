россияне пытались наступать на соседнюю Яковлевку, но ВСУ отбили их. Об этом Сергей Гошко сообщил 13 июля.

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Какая ситуация около Соледара

Населённые пункты под украинским контролем. Была попытка российской армии на Яковлевку, которую украинские военные успешно отбили. Там повреждены три дома. И в Бахмутском четыре дома повреждены – это, где Лисичанская трасса. Окрестности Раздолевки были обстреляны,

– рассказал руководитель Соледарской МВА.

Сергей Гошко говорит, что сейчас в Соледарской общине проживает около 5-6 тысяч человек. Воды нет. В городе повреждены многие жилые дома.

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российские оккупанты обстреляли из вооружения танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Новолуганское, Нью-Йорк, Покровское, Веселая Долина, Соледарь, Берестово, Веселое, Выемка, Семигорье, Вершина и близ Углегорской ТЭС.

Также враг нанес авиаудары неподалеку от Нью-Йорка, Ивано-Дарьевки и Семигорья. Украинские воины отразили штурмовые действия в направлении Кодемы и Вершины.

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