Об этом сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань, подчеркнув, что неделя началась удачно. Но не для русских оккупантов.

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Херсон. Еще одно попадание в скопление орков в Бериславском районе. Ждем официальных подсчетов потерь рашистов. Неделя началась удачно. Но не для российских оккупантов,

– отметил он.

ВСУ успешно "демилитаризирует" российских боевиков в Херсонской области

Пока координация партизан и ВСУ на Херсонщине работает, поэтому куда бы ни прятали россияне свои боекомплекты, они будут уничтожены.

Сегодня утром, 18 июля, стало известно о новых взрывах вблизи Новой Каховки – в селе Райское. Там ВСУ уничтожили склады оккупантов. Детонация боеприпасов продолжалась несколько часов.

Вечером 17 июля в Чулаковке также был уничтожен склад боеприпасов. Также в этот же день наши ВСУ уничтожили расположение оккупантов в Лазурном.

13 июля взрывы прогремели в районе завода "Сокол" в Новой Каховке , там уничтожили состав боекомплектов оккупантов. Также в том же месте ВСУ нанесли удары по двум пунктам управления российских войск и посадочной площадке.

Больше об этом – Сергей Хлань рассказал об уничтожении складов и коллаборантов в Херсонской области: смотреть видео