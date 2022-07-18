Не раз приходилось слышать, как они сами себя стреляют или взрывают. Очередная неудача на этот раз произошла с их самолетом.
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Сбили свой самолет
В соцсети сообщили, что в ночь на 18 июля россияне сбили над Алчевском собственный истребитель Су-34.
Даже есть видео. На нем оператор сначала говорит, что сбили украинский самолет. В то же время на кадрах впоследствии отчетливо видна надпись "вкс россии".
Сбитый самолет оккупантов: смотрите видео
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Потери врага
- По информации Генштаба, Вооруженные Силы Украины на 18 июля ликвидировали 38,5 тысячи врагов. Только за сутки вслед за российским кораблем отправились 150 захватчиков. Также враг потерял много техники.
- Сергей Гайдай сообщал, что в Луганской области наши Вооруженные Силы нанесли достаточно серьезный ущерб, потому что разрушены несколько складов, разрушен командный центр, что очень ощутимо.
- Также нашим воинам удалось ликвидировать группу солдат 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии вооруженных сил России. Их уничтожили воины 81 десантно-штурмовой бригады и подразделения Нацгвардии "Омега". Ликвидировали врага под Славянском.
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