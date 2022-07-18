Не раз доводилось чути, як вони самі себе стріляють чи підривають. Чергова невдача цього разу сталася з їхнім літаком.

До теми 30 солдатів, командно-спостережний пункт та 20 одиниць техніки: удар Повітряних сил по ворогу

Збили власний літак

В соцмережі повідомили, що в ніч на 18 липня росіяни збили над Алчевськом власний винищувач Су-34.

Навіть є відео. На ньому оператор на початку каже, що збили український літак. Водночас на кадрах згодом виразно видно напис "вкс россии".

Збитий літак окупантів: дивіться відео

В окупантських пабліках одразу істерика: дивіться відео

Актуально Удар по мосту через Дністровський Лиман та чергові вибухи у містах: основне за 145 день війни

Втрати ворога на війні проти України

За інформацією Генштабу, Збройні Сили України на 18 липня ліквідували 38,5 тисячі ворогів. Лише за добу вслід за російським кораблем відправилися 150 загарбників. Також ворог втратив багато техніки: танків, бойових броньованих машин, систем ППО, артилерійських систем, кораблів, безпілотників, реактивних систем залпового вогню тощо.

Сергій Гайдай повідомляв, що в Луганській області наші Збройні Сили завдали достатньо серйозної шкоди, тому що зруйновані кілька складів, зруйнований командний центр, що дуже відчутно.

Також нашим воїнам вдалось ліквідувати групу солдат 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії збройних сил росії. Їх знищили воїни 81-ї десантно-штурмової бригади та підрозділу Нацгвардії "Омега". Ліквідували ворога під Слов'янськом.

Близько 5 години ранку в тимчасово окупованому селі Райське біля Нової Каховки спалахнув російський склад. Радник керівника Херсонської ОВА Сергій Хлань розповів, що станом на 12 годину дня боєприпаси все ще детонують.

Збройні Сили України опублікували потужне відео з окупованої Кадіївки на Луганщині. На кадрах видно, як горить склад з російськими боєприпасами.

Як наші ЗСУ знищують росіян: дивіться відео