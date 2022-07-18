Не раз доводилось чути, як вони самі себе стріляють чи підривають. Чергова невдача цього разу сталася з їхнім літаком.
До теми 30 солдатів, командно-спостережний пункт та 20 одиниць техніки: удар Повітряних сил по ворогу
Збили власний літак
В соцмережі повідомили, що в ніч на 18 липня росіяни збили над Алчевськом власний винищувач Су-34.
Навіть є відео. На ньому оператор на початку каже, що збили український літак. Водночас на кадрах згодом виразно видно напис "вкс россии".
Збитий літак окупантів: дивіться відео
В окупантських пабліках одразу істерика: дивіться відео
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Втрати ворога на війні проти України
- За інформацією Генштабу, Збройні Сили України на 18 липня ліквідували 38,5 тисячі ворогів. Лише за добу вслід за російським кораблем відправилися 150 загарбників. Також ворог втратив багато техніки: танків, бойових броньованих машин, систем ППО, артилерійських систем, кораблів, безпілотників, реактивних систем залпового вогню тощо.
- Сергій Гайдай повідомляв, що в Луганській області наші Збройні Сили завдали достатньо серйозної шкоди, тому що зруйновані кілька складів, зруйнований командний центр, що дуже відчутно.
- Також нашим воїнам вдалось ліквідувати групу солдат 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії збройних сил росії. Їх знищили воїни 81-ї десантно-штурмової бригади та підрозділу Нацгвардії "Омега". Ліквідували ворога під Слов'янськом.
- Близько 5 години ранку в тимчасово окупованому селі Райське біля Нової Каховки спалахнув російський склад. Радник керівника Херсонської ОВА Сергій Хлань розповів, що станом на 12 годину дня боєприпаси все ще детонують.
- Збройні Сили України опублікували потужне відео з окупованої Кадіївки на Луганщині. На кадрах видно, як горить склад з російськими боєприпасами.
Як наші ЗСУ знищують росіян: дивіться відео