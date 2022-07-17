Черговими успіхами похвалились воїни 81 десантно-штурмової бригади. Вони працювали разом із Нацгвардією.
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Що відомо про знищення
Нашим воїнам вдалось ліквідувати групу солдат 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії збройних сил росії.
Їх знищили воїни 81-ї десантно-штурмової бригади та підрозділу Нацгвардії "Омега". Ліквідували ворога під Слов'янськом.
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- Хороший "улов" трапився з бійцями львівської 80 бригади ДШВ. Наші хлопці лише за один день знищили майже цілу танкову роту окупантів. Штурмовики взаємодіяли з іншими підрозділами ЗСУ та нацгвардійцями. Результатом цієї плідної співпраці стало підбиття 9 російських танків – а це майже ціла танкова рота.
- Також українські оператори ССО та дружній підрозділ артилеристів попрацювали злагоджено. Вдалось знищити декілька одиниць РСЗВ "Ураган". Наші воїни розвідали місце розташування пріорітетних цілей техніки противника. Тоді оператори ССО України передали декілька "вітань" з дронів і далі корегували вогонь нашої артилерії.
- Тим часом, за інформаціює на 17 липня, наші ЗСУ вже ліквідували 38 300 загарбників. За добу ця цифра збільшилась на 160 ворогів. За даними Генштабу, найбільших втрат за 16 липня противник зазнав на Бахмутському напрямку.
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