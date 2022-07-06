Але наші військові зменшують шанси ворога на обстріли, тому що знищують їхнє озброєння по максимуму. Черговою ліквідацією похвалились у ЗСУ.

До теми ЗСУ завдали ворогу значних втрат поблизу Краматорська та Бахмута: окупанти відійшли

Окупанти залишились без "Ураганів"

Українські оператори ССО та дружній підрозділ артилеристів попрацювали злагоджено. Вдалось знищити декілька одиниць РСЗВ "Ураган".

У ЗСУ кажуть, що окупанти завезли свої реактивні системи залпового вогню і всю необхідну техніку для їх експлуатації в дуже зручне для себе, як вони думали, місце. Вже традиційно вони готувалися обстрілювати позиції сил оборони. Але найгірше, що збирались при цьому бити й по мирному населенню.

Наші воїни цьому майстерно завадили. Вони розвідали місце розташування пріорітетних цілей техніки противника. Тоді оператори ССО України передали декілька "вітань" з дронів і далі корегували вогонь нашої артилерії.

Як ЗСУ знищили "Урагани": дивіться відео

ЗСУ завдають втрат ворогу

Наші воїни, особливо за останній час, наносять окупантам серйозних ударів по їхніх складах озброєння, командних пунктах і не лише. Наприклад, 28 червня воїни 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка накрили російську мінометну секцію вогнем. Ворог позбувся свого боєкомплекту.

Також українські пілоти завдали 5 ударів літаками та гелікоптерами по двох складах боєприпасів та п'ятьох скупченнях окупантів на Півдні. Тоді знищили 29 окупантів, самохідну гаубицю "Мста-С", 2 самохідні великокаліберні гармати "Піон", 6️ одиниць броньованої техніки.

А 1 липня Повітряні сили України завдали 10 авіаударів по скупченнях ворога на Луганському напрямку. Сили ППО поцілили в логістичні центри росіян. Українські захисники в небі атакували ворогів штурмовиками та бомбардувальниками.

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