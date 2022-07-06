Но наши военные уменьшают шансы врага на обстрелы, потому что уничтожают их вооружение по максимуму. Очередной ликвидацией похвастались в ВСУ.

В тему ВСУ нанесли врагу значительные потери вблизи Краматорска и Бахмута: оккупанты отошли

Оккупанты остались без "Ураганов"

Украинские операторы ССО и дружественное подразделение артиллеристов поработали слаженно. Удалось уничтожить несколько единиц РСЗО "Ураган".

В ВСУ говорят, что оккупанты завезли свои реактивные системы залпового огня и всю необходимую технику для их эксплуатации в очень удобное для себя, как они думали, место. Уже традиционно они готовились обстреливать позиции сил обороны. Но хуже всего, что собирались при этом бить и по мирному населению.

Наши воины этому искусно помешали. Они разведали местоположение приоритетных целей техники противника. Тогда операторы ССО Украины передали несколько "приветствий" с дронов и дальше корректировали огонь нашей артиллерии.

Как ВСУ уничтожили "Ураганы": смотрите видео

ВСУ наносят потери врагу

Наши воины, особенно за последнее время, наносят оккупантам серьезные удары по их складам вооружения, командным пунктам и не только. К примеру, 28 июня воины 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка накрыли российскую минометную секцию огнем. Враг потерял свой боекомплект.

Также украинские пилоты нанесли 5 ударов самолетами и вертолетами по двум складам боеприпасов и пяти скоплениях оккупантов на Юге. Тогда уничтожили 29 оккупантов, самоходную гаубицу "Мста-С", 2 самоходные крупнокалиберные пушки "Пион", 6️ единиц бронированной техники.

А 1 июля Воздушные силы Украины нанесли 10 авиаударов по скоплениям врага на Луганском направлении. Силы ПВО попали в логистические центры россиян. Украинские защитники в небе атаковали врагов штурмовиками и бомбардировщиками.

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