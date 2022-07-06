Речь идет о районах возле Краматорска и Бахмута, где ВСУ дали врагу почувствовать все гостеприимство. Об этом сообщают в утренней сводке Генштаба за 6 июля.

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Попытки наступления оккупантов оказались тщетными

Если говорить о Краматорском направлении в целом, то все очень беспокойно. Оккупанты продолжают бить по гражданской инфраструктуре. Досталось районам Сиверска, а также Григоровки.

В то же время заметим, что за прошедшие сутки враг пытался наступать в районах Верхнекаменского, Белогоровки и Григорьевки. Но наши военные не только подавили попытки оккупантов, но и нанесли им значительные потери. Так что российским бойцам пришлось отступать.

Не менее сложная ситуация на Бахмутском направлении. Там оккупанты били недалеко от Берестового, Белогоровки, Майского, Шумов и Нью-Йорка. Для этого враг использовал артиллерию совершенно разного калибра. Также оккупанты нанесли авиаудар по району Углегорской ТЭС.

Здесь также наблюдались попытки штурмовать Новолуганский район. Для этого российские бойцы использовали артиллерию. Но попытки не принесли никакого результата, поэтому врагу пришлось отойти и здесь.

Кроме того, украинские военные успешно остановили наступление оккупантов в районе Спорного. А еще им удалось отбить вражескую атаку возле Вершины. Там ВСУ не только нанесли российским бойцам потери, но и буквально отбросили их обратно. Поэтому на этом направлении враг, передают в Генштабе, пытается организовать перегруппировку своего войска.

Если мы уже заговорили о потерях, то несправедливо будет не вспомнить актуальные данные от Генштаба. По состоянию на утро 6 июля известно, что наши защитники и защитницы уничтожили десятки тысяч оккупантов, а также тысячи единиц их техники.

Более 36 тысяч врагов удалось ликвидировать

Если говорить об условном клубе "двухсотых", то к нему присоединились 36 350 российских военных. Эта цифра приблизительна, ведь подсчитать потери врага в зонах проведения активных боевых действий просто невозможно.

Что касается техники, то ее у россиян тоже становится меньше. В металлолом с начала полномасштабного вторжения удалось превратить 1 594 танка, 3 772 боевых бронированных машины, 806 артиллерийских систем, 247 РСЗО, 105 единиц ПВО.

Кроме того, на балансе вражеской армии на 217 самолетов, 187 вертолетов, 660 БпЛА оперативно-тактического уровня, 144 крылатые ракеты, 15 судов, 2 634 автомобиля и автоцистерны и 65 единиц специальной техники меньше.

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