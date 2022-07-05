За сутки ВСУ уничтожили 150 российских военных и сожгли немало российской техники. Защитники продолжают прогонять чужаков с нашей земли.

Внимание Горит ясно: холоднояровцы показали, как плодотворно сожгли технику оккупантов

Актуальные потери врага по состоянию на 5 июля

личного состава – 36 350 (+150) человек ликвидировано,

танков – 1 594 (+5) единицы,

боевых бронированных машин – 3 772 (+18) единицы,

артиллерийских систем – 806 (+2) единиц,

РСЗО – 247 (+1) единиц,

средств ПВО – 105 (+0) единиц,

самолетов – 217 (+0) единиц,

вертолетов – 187 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 660 (+2) единиц,

крылатых ракет – 144 (+0) единицы,

кораблей/катеров – 15 (+0) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 634 (+5) единицы,

специальной техники – 65 (+0) единиц.

Наибольшие потери противник понес на Славянском и Донецком направлениях. К слову, наши защитники показали, как атаковали позиции врага в оккупированной Горловке Донецкой области – "пылает знатно".

В Генштабе подчеркнули, что данные могут быть неточными из-за высокой интенсивности боев.

Накануне СБУ сообщила, что ежедневно украинские военные уничтожают российскую технику на десятки миллионов долларов. Только подразделения военной контрразведки Службы безопасности уже ликвидировали 33 единицы тяжелой вражеской техники на 45 миллионов в американской валюте.

Также у ВСУ новые успехи в Харьковской области – они уничтожили склады с боекомплектами: смотрите видео