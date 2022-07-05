За добу ЗСУ знищили 150 російських військових та спалили чимало ворожої техніки. Захисники продовжують проганяти окупантів із нашої землі.

Увага Горить ясно: холодноярівці показали, як плідно попалили техніку окупантів

Актуальні втрати ворога станом на 5 липня

особового складу – 36350 (+150) осіб ліквідовано,

танків – 1594 (+5) одиниць,

бойових броньованих машин – 3772 (+18) одиниць,

артилерійських систем – 806 (+2) одиниць,

РСЗВ – 247 (+1) одиниць,

засобів ППО – 105 (+0) одиниць,

літаків – 217 (+0) одиниць,

гелікоптерів – 187 (+0) одиниць,

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 660 (+2),

крилатих ракет – 144 (+0),

кораблів /катерів – 15 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2634 (+5) одиниць,

спеціальної техніки – 65 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках. До слова, наші захисники показали, як атакували позиції ворога в окупованій Горлівці на Донеччині – там "палає знатно".

У Генштабі наголосили, що дані можуть бути неточними через високу інтенсивність боїв.

Напередодні СБУ повідомила, що щодня українські військові знищують російської техніки на десятки мільйонів доларів. Лише підрозділи військової контррозвідки Служби безпеки ліквідували 33 одиниці важкої ворожої техніки на 45 мільйонів в американській валюті.

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