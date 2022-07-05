Росіяни втратили понад 36 тисяч військових у війні в Україні. Ці дані можуть бути неточними через високу інтенсивність боїв. Щодоби ЗСУ знищують 200 – 300 ворогів.

Напередодні СБУ повідомила, що щодня українські військові знищують російської техніки на десятки мільйонів доларів. Лише підрозділи військової контррозвідки Служби безпеки вже ліквідували 33 одиниці важкої ворожої техніки на 45 мільйонів в американській валюті. Мовиться, зокрема, про танки та БМП.

Цікаво, що зменшують кількість техніки і самі ж росіяни. Зокрема, у ГУР Міноборони кажуть, що в Росії є конфлікт між військовим керівництвом та очільниками оборонних підприємств. Адже перед тим, як доставити пошкоджену техніку на заводи, її практично повністю розкрадають на деталі.

Також у ЗСУ нові успіхи на Харківщині – ЗСУ знищили склади із боєкомплектами: дивіться відео