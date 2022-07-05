Понемногу украинцы жгут "вторую армию мира"
Внимание Пылает знатно: ВСУ атаковали позиции россиян в оккупированной Горловке
Воины 93-й ОМБр Холодный Яр плодотворно поработали в последние дни и делятся с нами некоторыми результатами своей работы. Вашему вниманию видео с детонирующей и пылающей техникой россиян. Вот так, понемногу, украинцы жгут "вторую армию мира",
– подписали видео военные.
Потери врага колоссальные
Накануне СБУ сообщила, что ежедневно украинские военные уничтожают российскую технику на десятки миллионов долларов. Только подразделения военной контрразведки Службы безопасности уже ликвидировали 33 единицы тяжелой вражеской техники на 45 миллионов в американской валюте. Речь, в частности, о танках и БМП.
Интересно, что уменьшают количество техники и сами же россияне. В частности, в ГУР Минобороны говорят, что в России конфликт между военным руководством и руководителями оборонных предприятий. Ведь до того, как доставить поврежденную технику на заводы, ее практически полностью разворовывают на детали.
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