Официально представители путинского режима уверяют, что все у них идет по плану и с минимальными потерями. А вот у нашей разведки есть другая информация.

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В России не хотят ремонтировать свою же технику

Украинские разведчики отмечают, что между военным руководством России и директорами оборонных заводов продолжается конфликт. Благодаря этому посылать в зону боевых действий в Украине новую технику становится просто невозможно.

С тех пор, как идет российско-украинская война, наши защитники уже уничтожили более 40 процентов боеспособных танков. Такое же количество боевых машин пехоты и бронетранспортеров оккупационных частей только из Южного военного округа агрессора. Их нужно восстанавливать на специальных ремонтных предприятиях.

Россияне обменивают технику на алкоголь

Как говорят наши разведчики, дело еще и в том, что когда в ремонтные заводы доставляют поврежденную технику, то ее заранее раскомплектовывают полностью. А запчасти и агрегаты продают или обменивают на алкоголь. Все в лучших традициях, которые только присущи россиянам. До заводов иногда доезжают только обгоревшие остовы БМП и танков.

Директора ремонтных предприятий приказали работникам не принимать технику на ремонт. Объясняют, что, мол, нет компонентов и недостаточно денег посылают военные за уже выполненные работы.

Спасти ситуацию командование пыталось с помощью ремонтных бригад. Их создали специально, чтобы они восстанавливали технику вблизи зон боевых действий. Но коррупция и жажда наживы среди военного руководства России свели эту попытку к нулю.

Потери россиян в войне в Украине

К утру 3 июля Генштаб отчитался, что удалось ликвидировать уже почти 36 тысяч российских оккупантов. Наибольшие потери за 2 июля противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях. Также уничтожили многие техники россиян, в частности, уже 1584 танка. Подсчет неточный из-за интенсивных боевых действий.

За 1 июля Воздушные силы Украины нанесли 10 авиаударов по скоплениям врага на Луганском направлении. Силы ПВО попали в логистические центры россиян. Украинские защитники в небе атаковали врагов штурмовиками и бомбардировщиками.

А уже 3 июля стало известно об ударе ВСУ по базе российских оккупантов на аэродроме в Мелитополе. Там много ликвидированных и раненых. Это можно судить по тому, что после атаки они окружили местный госпиталь. Туда стали свозить всех раненых из базы. А в городе приказали все запасы донорской крови для гражданских отвезти туда.

ВСУ активно работают над тем, чтобы выгнать врага: смотрите видео