Військові опублікували відео з місця події. На кадрах видно дим та чути звук вибуху.

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Зранку по позиціях та розташуваннях росіян працюють воїни ЗС України. Палає знатно,

– наголосили військові.

Дивіться відео, як палають позиції окупантів у Горлівці:

Зауважимо, Горлівка перебуває під тимчасовою російською окупацією з 2014 року.

На Луганщині ЗСУ підірвали російський склад

Джерела 24 каналу у розвідці розповіли, що вночі проти 5 липня українські військові підірвали російський склад в окупованій Кадіївці на Луганщині. На цьому складі ворог зберігав боєприпаси й постачав їх на напрямки Попасна – Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Бахмут. Наразі ЗСУ ще встановлюють, який втрат завдали противнику.

До речі, удар був такий потужний, що російські боєприпаси вибухали щонайменше 2 години.

Зауважимо, що ЗСУ дуже влучно працюють по ворогу на окупованих територіях. Так, вночі 4 липня в захопленому Сніжному Донецької області лунали звуки вибухів та було видно потужну пожежу – полум'я сягало кілька метрів у висоту. Вже зранку Сухопутні війська ЗСУ підтвердили, що "фаєр-шоу" у Сніжному – їхніх рук справа.

До теми дивіться відео про ворожий масовий обстріл України: