Ворог продовжить просуватися на захід від траси Т1302 Бахмут – Лисичанськ

Про це йдеться в аналізі Інституту вивчення війни (ISW). Повідомляється, що 4 липня росіяни продовжували наступальні дії на схід від Бахмута для підготовки наступу на Бахмут і Сіверськ.

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Як йдеться у повідомленні ISW, збройні сили Росії, швидше за все, продовжуватимуть просуватися на захід від траси Т1302 Бахмут – Лисичанськ, щоб зрештою пройти до Бахмута і Сіверська.

В Інституті вивчення війни наголосили, що здатність окупантів зробити це успішно після втрат, яких вони зазнали під час спроби взяти Лисичанськ, є сумнівною.

Яка ситуація на Донбасі

Збройні сили Росії практично захопили всю територію Луганської області: окупанти почали закріплюватися у Сєвєродонецьку та Лисичанську, які окупували в червні та в травні відповідно.

Після цього російські війська можуть зосередитися на тому, щоб захопити Донецьку область. Щоб краще виконувати військові задачі, президент Володимир Зеленський утворив 14 місцевих військових адміністрацій на Донеччині.

За попередніми даними, Україна контролює 45% території Донецької області. Про це заявляв керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Кириленко також повідомляв, що у напрямку Слов'янська, Краматорська і Бахмута зосереджене величезне угруповання ворога.

Жителів підконтрольних Україні міст вже закликають евакуюватися. Зокрема, відповідну заяву зробив мер Слов'янська Вадим Лях. Він закликав місцевих мешканців евакуюватися, адже Слов'янськ може стати наступною ціллю російських окупантів.

Відповідно до даних Генштабу ЗСУ станом на ранок 5 липня, ситуація на Донбасі стає напруженішою:

на Слов'янському напрямку ворог здійснював артилерійські обстріли неподалік Краснопілля, Первомайського, Нової Миколаївки, Богородичного, Адамівки, Долини, Мазанки, Дібрівного, Чепіля та Мосьпанового. Штурм противника в напрямку Долини українські воїни успішно відбили й відкинули окупантів;

на Донецькому напрямку основні зусилля противника зосереджені на встановленні контролю над територією Луганської області у межах адміністративних кордонів;

на Краматорському напрямку окупанти обстрілювали із ствольної артилерії райони Білогорівки і Верхньокам'янського, а також завдали ракетно-авіаційного удару поблизу Слов'янська та Званівки;

на Бахмутському напрямку ворог веде штурмові дії в напрямку Новолуганського, бойові дії тривають;

Росія обстрілювала із ствольної артилерії райони населених пунктів Кодема, Новолуганське, Покровське, Берестове, Спірне, Івано-Дар'ївка. Завдав ракетно-авіаційних ударів неподалік Соледара, Спірного, Покровського та Шумів. За підтримки вогню артилерії та авіації агресор відновив штурмові дії в напрямку населеного пункту Спірне, має частковий успіх, бойові дії тривають;

на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському, та Запорізькому напрямках фіксуються обстріли позицій Сил оборони із артилерії різних калібрів вздовж лінії зіткнення. Російські окупанти вдарили авіацією по населеному пункту Авдіївка.

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