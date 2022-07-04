Президент підписав указ №469/2022 про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Донецькій області. 14 місцевих військових адміністрацій будуть створені у чотирьох районах Донеччини.

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Відповідно до указу, адміністрації створять у Волноваському, Покровському, Краматорському та Бахмутському районах.

У Бахмутському районі буде створено 4 військові адміністрації:

Бахмутська міська військова адміністрація – керівник Олексій Рева;

Званівську сільську військову адміністрацію – керівник Олександр Білицький;

Сіверську міську військову адміністрацію – керівник Олексій Воробйов;

Соледарську міську військову адміністрацію – керівник Сергій Гошка;

Часовоярську міську військову адміністрацію – керівник Сергій Чаус.

Ще 5 військових адміністрацій створять у Краматорському районі:

Краматорську міську військову адміністрацію – керівник Олександр Гончаренко;

Лиманську міську військову адміністрацію – керівник Олександр Журавльов;

Миколаївську міську військову адміністрацію – керівник Юрій Підлісний;

Святогірську міську військову адміністрацію – керівник Володимир Рибалкін;

Черкаську селищну військову адміністрацію – керівник Олексій Кривоконь.

У Покровському районі створять:

Шахівську сільську військову адміністрацію – керівник Сергій Сажко;

Курахівську міську військову адміністрацію – керівник Роман Падун.

У Волноваському районі створять:

Комарську сільську військову адміністрацію – керівник Олександр Куропятник;

Великоновосілківську селищну військову адміністрацію – керівник Сергій Ященко.

Указ Зеленського дозволить простіше виконувати військові задачі

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко прокоментував указ президента. Він заявив, що завдяки цьому рішенню "стане значно простіше виконувати військові задачі та підтримувати життєдіяльність громад області".

Раніше Павло Кириленко інформував, що Україна контролює 45% території Донецької області. Глава Донецької ОВА повідомляв, що у напрямку Слов'янськ, Краматорськ, Бахмут зосереджене величезне угруповання ворога.

Зауважимо, що в Слов'янську мер Вадим Лях закликав місцевих мешканців евакуюватися. За його словами, Слов'янськ може стати наступною ціллю російських окупантів.

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