Про це 3 липня розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його включення в телемарафоні "FreeДОМ".

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Посадовець підкреслив, що станом на момент цього ефіру лінія розмежування залишалася незмінною. Наші воїни продовжують тримати оборону позицій у надскладних умовах і утримують під своїм контролем 45% Донецької області. Також почастішали обстріли й вони можуть стати ще інтенсивнішими за трьома напрямками.

Слов'янськ, Краматорськ, Бахмут. Там зосереджене величезне угруповання (ворога – 24 канал). Генштаб буде давати всі коментарі по просуванню. Також по успіхах, які мають Збройні Сили України,

– сказав Кириленко.

Він підкреслив, окупанти через невдачі в просування вдають до все більш цинічних атак. Лише за добу 3 липня росіяни здійснили дуже багато обстрілів цивільної інфраструктури. "Всі обстріли жодним чином не стосуються лінії оборони чи укріплених рубежів. Росія сіє паніку серед мирного населення" – підсумував голова ОВА.

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