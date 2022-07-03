Про актуальну ситуацію на фронті розповіли у новому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України. Про успіхи наших воїнів станом на 18:00 3 липня – читайте далі.

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Де окупанти зазнали втрат і відійшли

На Бахмутському напрямку тривають ворожі артилерійські обстріли районів Соледара, Покровського Бахмута та Клинового. Противник намагався наступати у напрямку Ниркове – Берестове, втім українські захисники й захисниці зруйнували ці наміри.

Крім того, ЗСУ успішно відбили спробу окупантів здійснити розвідку боєм у напрямку Василівка – Берестове. Безуспішні штурмові дії росіяни також проводили на напрямках Вовчоярівка – Спірне та Миколаївка – Спірне, – зазнали значних втрат та відійшли.

Тим часом на Слов'янському напрямку ворожі підрозділи завдали артилерійських обстрілів по територіях неподалік Долини, Курульки, Богородичного, Адамівки та Гусарівки. Збройні Сили України відбили штурм окупантів у напрямку Пасіка – Долина.

До слова, Росія продовжує завдавати ракетних ударів по об'єктах військової і цивільної інфраструктури на Миколаївському напрямку. Таким чином окупанти намагаються знизити наступальні спроможності наших військ.

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Втрати ворога станом на 3 липня

Нагадаємо, що Росія зазнає нищівних втрат від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Намагаючись окупувати українські території, країна-агресорка з 24 лютого вже втратила:

особового складу – близько 35 970 військових ;

; танків – 1 584 одиниці;

бойових броньованих машин – 3 744 одиниці;

артилерійських систем – 801 одиницю;

ракетних систем залпового вогню – 246 одиниць;

засобів протиповітряної оборони – 105 одиниць;

літаків – 217 одиниць;

вертольотів – 187 одиниць;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 654 одиниці;

крилатих ракет – 144 одиниці;

кораблів та катерів – 15 одиниць;

автомобільної техніки та цистерн з паливом – 2 618 одиниць;

спеціальної техніки – 64 одиниці.

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