Об актуальной ситуации на фронте рассказали в новой сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. Об успехах наших воинов по состоянию на 18:00 3 июля читайте дальше.

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Где оккупанты понесли потери и отошли

На Бахмутском направлении продолжаются вражеские артиллерийские обстрелы районов Соледара, Покровского Бахмута и Клинового. Противник пытался наступать в направлении Нырково – Берестово, впрочем, украинские защитники и защитницы разрушили эти намерения.

Кроме того, ВСУ успешно отразили попытку оккупантов осуществить разведку боем в направлении Васильевка – Берестово. Безуспешные штурмовые действия россияне также проводили на направлениях Волчоярка – Спорное и Николаевка – Спорное, – понесли значительные потери и отошли.

Тем временем на Славянском направлении вражеские подразделения нанесли артиллерийские обстрелы по территориям неподалеку от Долины, Курульки, Богородичного, Адамовки и Гусаровки. Вооруженные Силы Украины отразили штурм оккупантов в направлении Пасека – Долина.

К слову, Россия продолжает наносить ракетные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на Николаевском направлении. Таким образом оккупанты пытаются снизить наступательные способности наших войск.

Важно 6 погибших, 15 раненых: мэр рассказал об обстрелах в разных районах Славянска

Потери врага по состоянию на 3 июля

Напомним, что Россия несет сокрушительные потери с начала полномасштабного вторжения в Украину. Пытаясь оккупировать украинские территории, страна-агрессор с 24 февраля уже потеряла:

личного состава – около 35 970 военных ;

; танков – 1584 единицы;

боевых бронированных машин – 3744 единицы;

артиллерийских систем – 801 единица;

ракетных систем залпового огня – 246 единиц;

средств противовоздушной обороны – 105 единиц;

самолетов – 217 единиц;

вертолетов – 187 единиц;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 654 единицы;

крылатых ракет – 144 единицы;

кораблей и катеров – 15 единиц;

автомобильной техники и цистерн с топливом – 2618 единиц;

специальной техники – 64 единицы.

Обратите внимание – оккупанты обстреляли Славянск и Краматорск: смотрите видео