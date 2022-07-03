Мер повідомив, що серед загиблих є дитина. Окрім того, відомо про 15 постраждалих. Серед них – працівник комунального підприємства.
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Попередньо – 6 загиблих, 15 поранених. Серед загиблих – дитина. Серед поранених – працівник комунального підприємства. Постраждали різні мікрорайони: Артема, Залізничний, Північний, Машмет, М'ясокомбінат,
– мовиться у повідомленні.
Мер міста повідомив про руйнування в житловому секторі та на комунальних підприємствах. Лях нагадав місцевим жителям, що інформацію про руйнування можна передавати на гарячу лінію. Мер закликав людей триматися.
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Після обстрілів спалахнули пожежі
Мер наголосив, що після обстрілу у місті спалахнуло до 15 пожеж. Ворог гатив по Слов'янську з реактивних систем залпового вогню. За словами Ляха, це – наймасштабніший обстріл за останній час.
Наслідки руйнувань – шалені. Окупанти як справжні варвари стирають з лиця землі усе, до чого можуть добратися.
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