Мер повідомив, що серед загиблих є дитина. Окрім того, відомо про 15 постраждалих. Серед них – працівник комунального підприємства.

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Попередньо – 6 загиблих, 15 поранених. Серед загиблих – дитина. Серед поранених – працівник комунального підприємства. Постраждали різні мікрорайони: Артема, Залізничний, Північний, Машмет, М'ясокомбінат,

– мовиться у повідомленні.

Мер міста повідомив про руйнування в житловому секторі та на комунальних підприємствах. Лях нагадав місцевим жителям, що інформацію про руйнування можна передавати на гарячу лінію. Мер закликав людей триматися.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним загиблих.

Наслідки обстрілу Слов'янська: дивіться відео

Після обстрілів спалахнули пожежі

Мер наголосив, що після обстрілу у місті спалахнуло до 15 пожеж. Ворог гатив по Слов'янську з реактивних систем залпового вогню. За словами Ляха, це – наймасштабніший обстріл за останній час.

Наслідки руйнувань – шалені. Окупанти як справжні варвари стирають з лиця землі усе, до чого можуть добратися.

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