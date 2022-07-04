Об этом 3 июля рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его включение в телемарафоне "FreeДОМ".

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Чиновник подчеркнул, что по состоянию на момент этого эфира линия разграничения оставалась неизменной. Наши воины продолжают держать оборону позиций в сложнейших условиях и удерживают под своим контролем 45% Донецкой области. Также участились обстрелы и они могут стать еще интенсивнее по трем направлениям.

Славянск, Краматорск, Бахмут. Там сосредоточена огромная группировка (врага – 24 канал). Генштаб будет давать все комментарии по продвижению. Также по успехам, которые имеют Вооруженные Силы Украины,

– сказал Кириленко.

Он подчеркнул, оккупанты из-за неудач в продвижении прибегают к все более циничным атакам. Только за сутки 3 июля россияне совершили очень много обстрелов гражданской инфраструктуры. "Все обстрелы никак не касаются линии обороны или укрепленных рубежей. Россия сеет панику среди мирного населения" – подытожил глава ОВА.

Включение Павла Кириленко в эфире "FreeДОМ": смотрите видео

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