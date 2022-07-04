Про це повідомило Міноборони Великої Британії 4 липня з посиланням на свої розвіддані. Там вважають, що швидше за все, росіяни почнуть наступ на Сіверськ, місто в Донецькій області на шляху до Слов'янська і Краматорська, хоча замість цього можуть розвинути більш серйозні атаки на Бахмут або Слов'янськ.

Увага Ворог намагається захопити Богородичне і перекидає БТГ з-під Ізюма: головне зі зведення Генштабу

Місто Лисичанськ було останнім великим населеним пунктом Луганщини, яке залишалося, під контролем України. Тепер увага Росії очевидно перейде на захоплення Донецької області, більша частина якої залишається під контролем українських сил,

– йдеться в повідомленні.

Розвідники припустили, що українські війська, ймовірно, продовжать з боями відступати до шосе Е40, яке йде зі Слов'янська через Бахмут у бік Дебальцевого.

Важливо! Наші воїни продовжують тримати оборону позицій у надскладних умовах і утримують під своїм контролем 45% Донецької області.

Актуально про ситуацію на Донецькому напрямку

У Донецькій області російські війська спробували атакувати населені пункти на північ від Слов'янська, але протягом 3 липня не завоювали будь-якої нової території.

При цьому, за даними Генштабу, російська армія використовує тут інструменти для радіоелектронної боротьби. Різні джерела підтверджують, що Слов'янськ піддається масованим обстрілам з боку російських військових.

На Донецькому напрямку основні зусилля угруповань противника зосереджені на поступовому витісненні підрозділів Сил оборони на рубіж Сіверськ – Федорівка – Бахмут,

– йдеться у зведенні.

Також ворог ворог форсував річку Сіверський Донець. Сьогодні на ранок, очільник Луганщини Сергій Гайдай повідомив, що ворожим військам таки вдалось форсувати Сіверський Донець. Вони закріпились в Лисичанську, а також взяли під контроль Золотарівку та Білогорівку.

Російська армія безуспішно намагається наступати в районах населених пунктів Василівка, Берестове, Спірне, Клинове та Майорськ.

Що відомо про вихід ЗСУ з Лисичанська 3 липня Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що 3 липня Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що наші захисники відійшли з Лисичанська. Командування схвалило непросте рішення для того, щоб зберегти життя українських воїнів, адже росіяни кинули усі сили на захоплення Луганщини.

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