Об этом сообщило Минобороны Великобритании 4 июля со ссылкой на свои разведданные. Там считают, что скорее всего, россияне начнут наступление на Северск, город в Донецкой области на пути в Славянск и Краматорск, хотя вместо этого могут развить более серьезные атаки на Бахмут или Славянск.

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Город Лисичанск был последним оставшимся большим населенным пунктом Луганщины под контролем Украины. Теперь внимание России очевидно перейдет на захват Донецкой области, большая часть которой остается под контролем украинских сил.

– говорится в сообщении.

Разведчики предположили, что украинские войска, вероятно, продолжат с боями отступать к шоссе Е40, которое идет из Славянска через Бахмут в сторону Дебальцево.

Важно! Наши воины продолжают держать оборону позиций в сложных условиях и удерживают под своим контролем 45% Донецкой области.

Актуально о ситуации на Донецком направлении

В Донецкой области российские войска попытались атаковать населенные пункты севернее Славянска, но в течение 3 июля не завоевали какой-либо новой территории.

При этом, по данным Генштаба, российская армия использует инструменты для радиоэлектронной борьбы. Различные источники подтверждают, что Славянск подвергается массированным обстрелам со стороны русских военных.

На Донецком направлении основные усилия группировок противника сосредоточены на постепенном вытеснении подразделений Сил обороны на рубеж Северск – Федоровка – Бахмут,

– говорится в возведении.

Также враг форсировал реку Северский Донец. Сегодня утром глава Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что вражеским войскам удалось форсировать Северский Донец. Они закрепились в Лисичанске, а также взяли под контроль Золотаровку и Белогоровку.

Российская армия безуспешно пытается наступать в районах населенных пунктов Васильевка, Берестово, Спорное, Клиново и Майорск.

Что известно о выходе ВСУ из Лисичанска 3 июля Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что 3 июля Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что наши защитники отошли от Лисичанска. Командование одобрило непростое решение, чтобы сохранить жизнь украинских воинов, ведь россияне бросили все силы на захват Луганщины.

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