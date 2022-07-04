Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что борьба за Белогоровку длилась 5 месяцев.

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В последний день обороны Лисичанска работали медики и спасатели

Гайдай отметил, что в последний день Лисичанской обороны продолжали выполнять свои обязанности полицейские, пожарные и медики. Они трудились под плотным огнем.

Россияне преобладали в десять раз. Это нашествие разрушало город и убивало людей. Много раненых местных жителей мы вывезли в больницы Днепра, Львова или Ивано-Франковска,

– объяснил Гайдай.

В медучреждениях Донбасса, отметил глава ОВА, в последние недели получили помощь около 50 тяжелораненых лисичан. Это при том, что в этих заведениях и так небезопасно. Тех, кто нуждался в госпитализации, вывозили даже в последний день обороны города.

Российская армия сосредоточилась на Лисичанске

Российская армия собрала силы по всем возможным направлениям и сосредоточила их на оккупации Лисичанска. Превосходство врага в живой силе и технике украинцы пытались нивелировать собственным профессионализмом. Однако для вытеснения врага, говорит Гайдай, требовалось дальнобойное оружие, которое сюда так и не дошло.

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Смотрите последние фото перед оккупацией Лисичанска / Фото Сергея Гайдая:

Что известно о взятии россиянами Лисичанска:

Накануне Министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об установлении контроля над всей территорией Луганской области.

Впоследствии в Генштабе сообщили: украинские войска вышли из Лисичанска. Это было сделано для сохранения жизни личного состава.

Президент Владимир Зеленский также подчеркнул, что сама жизнь воинов для Украины является наибольшей ценностью, а в Лисичанск армия обязательно вернет.

Зеленский об уходе ВСУ из Лисичанска: смотрите видео